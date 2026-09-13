Торнадо над Черно море! Ето къде
Гледката е била впечатляваща
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Гледката е била впечатляваща
Метеоролозите предупреждават, че опасното време може да продължи
Най-засегнати от стихията са били североизточните райони на града
80% поражения в две населени места
Вятърът вилнее със 160 км/ч
На място са установени множество пречупени електрически стълбове
НИМХ показа снимки от сутринта
Според първоначалната информация няма пострадали хора
Очаква се екип на Националната метеорологична служба да посети района
Броят на ранените още не е ясен
Жълт код за бури и градушки е в сила за половината страна
Учени по цял свят наблюдаваха необичайно и зрелищно явление — огромно „слънчево торнадо“, развиващо се в близост до северния полюс на Слънцето. Това...
Снимки показват преобърнати автомобили и наводнения
Феноменът се е образувал през вчерашния ден
В две села е обявено бедствено положение
На места поривите на вятъра може да минат 100 км/ч
Сред загиналите има четиримесечно бебе, ранените са десетки
Силни бури и градушки в Кипър
Жителите говорят за торнадо, продължило само 10 секунди, което е причинило разрушения
Имаше подобни очаквания още от снощи