Торнадо мести коли и вади дървета от корен в Рим

Силна буря връхлетя преди обед днес италианската столица Рим, съобщават италиански медии, сред които АНСА, „Рома тудей“, „Кориере дела сера“, "Радио Глобо" и др., предава БТА.

Най-засегнати от стихията са били североизточните райони на града, сред които Прати Фискали, Конка Д’Оро, Монтесакро, Номентано, Саларио и Париоли. През тях е преминало торнадо, което е изкоренило високи дървета, отнесло е рекламни пана и покриви на сгради, разрушило е сергии на пазар и дори е преместило паркирани коли. Заради повалено голямо дърво е бил парализиран трафикът по източната тангента на Рим. Бурята е била съпътствана от проливен дъжд.

В засегнатите от стихията райони работят противопожарни и общински екипи за отстраняване на нанесените щети, основно на коли, върху които са стоварили клони и дървета.

Очевидци описват пред италианските медии бурята като нещо, каквото не са виждали досега в живота си.

Вчера друга европейска столица – Париж, също е била връхлетяна от силен вятър и проливен дъжд, припомнят френски медии, сред които „Фигаро“ и Бе Еф Ем Те Ве. Силните пориви на вятъра са нанесли щети на инсталацията на твореца JR на „Пон Ньоф“, която отбелязва 40-ата годишнина от опаковането на парижкия мост от Кристо и Жан-Клод и се очакваше да бъде открита официално на 6 юни. Още вчера вечерта екипът на твореца съобщи, че експерти проверяват щетите и въз основа на оценката ще насрочат нова дата за откриването.

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