Белгия забрани вноса на стоки от окупираните палестински територии

Белгия забрани вноса на стоки с произход от окупираните палестински територии, съобщава ДПА.

Решението е част от пакета от мерки, одобрен от федералното правителство на последното му заседание преди лятната ваканция.

Забраната е част от споразумение, постигнато от правителството в края на миналото лято в отговор на израелската военна офанзива в Газа и нарастващия брой на цивилните жертви.

Подробностите около начина, по който мярката ще бъде приложена, все още не са окончателно уточнени.

В същото време Израел продължава да нарушава споразумението за прекратяване на огъня, което е в сила от 10 октомври 2025 г.

По данни здравното министерство в ивицата Газа нарушенията на примирието от страна на Израел са довели до смъртта на над 1100 палестинци и са ранили повече от 3600 души.

Министерството посочва още, че от началото на израелската военна операция в Газа през октомври 2023 г. са загинали над 73 000 палестинци, повече от 173 000 са били ранени, а около 90% от гражданската инфраструктура в анклава е разрушена, съобщава "Лупа".