Земетресение от 7,3 по Рихтер разтърси Мексико, иде ли цунами

Силно земетресение с първоначален магнитуд 7,3 по Рихтер разтърси Южно Мексико в петък, като трусът беше усетен и в съседните Гватемала и Ел Салвадор.

По данни на Геоложкия институт на САЩ (USGS) епицентърът е бил на около 48 километра югозападно от град Акилес Сердан в крайбрежния мексикански щат Чиапас.

Заради силния трус Тихоокеанският център за предупреждение за цунами издаде предупреждение за възможни опасни вълни в радиус до 300 километра от епицентъра. Според експертите по крайбрежието на Мексико и Гватемала е възможно да се образуват вълни с височина до един метър над нивото на прилива.

Въпреки силата на земетресението мексиканските власти съобщиха, че към момента няма информация за жертви или сериозни материални щети.

Министърът на флота Реймундо Педро Моралес Анхелес призова хората да избягват плажовете, тъй като в някои райони се очаква покачване на морското равнище с до половин метър.

Губернаторът на щата Оахака Саломон Хара Крус съобщи, че трусът е бил усетен с умерена сила в столицата на щата, без да бъдат установени значителни разрушения.

Властите в съседните държави също увериха, че към момента няма данни за сериозни последици. Президентът на Гватемала Бернардо Аревало заяви, че няма информация за загинали, а в Ел Салвадор пожарната служба съобщи, че не са регистрирани щети.