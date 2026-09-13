САЩ и Австралия затягат военния обръч около Китай
Хегсет договори ускорено разполагане на сили и по-тясна отбранителна интеграция срещу растящата мощ на Пекин
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Хегсет договори ускорено разполагане на сили и по-тясна отбранителна интеграция срещу растящата мощ на Пекин
Стихията се очаква да достигне района през уикенда
Трусът беше усетен и в Гватемала и Ел Салвадор, засега няма данни за жертви и сериозни щети
Американският министър на отбраната говори за разширяващи се китайски военни дейности и нужда от устойчив баланс в региона
Жена загина, премазана от отломки
Двама за загинали
С фойерверки и партита на открито
По време на изследване на подводен вулкан дълбоко край бреговете на Аляска
Заметресение в Тихия океан
Вашингтон удвоява усилията си за укрепване на отношенията си с тихоокеанските страни
Две земетресения са регистрирани в Охотско море и Тихия океан близо до Камчатка, предаде БГНЕС. и уточни, че те са били с магнитуд 5 и 4.5 по скалата...
Силен трус с магнитуд 7,3 по Рихтер е регистриран рано тази сутрин на островите Вануату в Тихия океан. Епицентърът на земетресението е бил на 335 км...
Явлението Ел Ниньо, което набира сила над Тихия океан, може да се окаже най-мощното в историята, предупреждават от Световната метеорологична организац...
Москва. Тази нощ в Тихия океан край Командорските острови бяха регистрирани серия трусове, предаде Интерфакс. Заметресение с магнитуд 4,8 по скалата...
Вашингтон. Земетресение от 6,6 по Рихтер е регистрирано в Тихиия океан днес на около 40 километра западно от архипелага Вануату, в южния Пасифик, пред...