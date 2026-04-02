120 вторични труса в Индонезия след 7.4 по Рихтер

На 2 април силно земетресение от 7.4 по скалата на Рихтер разтърси Индонезия. След силния трус са регистрирани над 120 вторични труса. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), предаде "Фокус".



Епицентърът на трусовете е в междуостровното Молукско море в Тихия океан, близо до северната част на остров Сулавеси. Най-силният вторичен трус от 6.2 по скалата на Рихтер е регистриран на 186 км източно от Манадо, на 108 км северозападно, на дълбочина 35км.



Той е последвано от земетресения с различна интензивност-от 5.1 до 3. 1 по скалата на Рихтер. Последният трус с магнитуд 4.1 по Рихтер е регистриран на 175 км източно от Манадо, на 127 км северозападно от Тернате, на дълбочина 15 км. Трусът е регистриран в 18:12 часа местно време (12:12 часа българско време).

70-годишна жена в Северен Сулавеси почина, след като беше премазана от строителни отломки, а друг човек си счупи крака, след като скочи от сграда, съобщи индонезийската национална информационна агенция Antara.

Въпреки че регионът е с високи нива на сеизмична активност, някои жители казаха пред Би Би Си, че това е едно от най-силните земетресения, които са усещали поне през последните шест години.

Базираният в Хавай Тихоокеански център за предупреждение за цунами първоначално предупреди, че вълни цунами с височина под 0,3 м са „възможни“ по крайбрежията на Гуам, Япония, Малайзия, Папуа Нова Гвинея, Филипините и Тайван. Предупреждението за цунами беше отменено след два часа.

Журналистката Исвара Сафитри, която живее в центъра на Манадо, си спомни как мебелите в стаята ѝ са се тресяли в продължение на няколко секунди.

„Беше наистина силно... Дори ми се зави свят главата“, каза Сафитри пред индонезийския BBC.

Дори пътищата пред къщата се тресяха, каза тя, добавяйки, че земетресението „се усеща като най-силното“, което е преживяла през последните шест години.

