Голяма река под Сахара!

В сърцето на Сахара функционира мащабен инженерен проект от тръби и помпи - това е най-голямата напоителна система в света, пише унгарското издание Startlap, цитирано от dariknews.bg.

Голямата изкуствена река транспортира вода от дълбините на пустинята до северното крайбрежие на Либия чрез мрежа от тръби с дължина над 4000 километра. Според статията проектът е обявен още през 80-те години на миналия век и е имал за цел да превърне сухите земи в плодородни насаждения. Системата работи с уникален ресурс - изкопаема вода - която се е натрупала под пясъците преди 40 000 години.

„Тръбопроводната система може да изпомпва до 6,5 милиона кубически метра вода на ден, достатъчно, за да напълни хиляди олимпийски басейни“, гласи отбелязва описанието.

Изграждането на този проект е продължило над 20 години и е струвало над 25 милиарда долара. Според експерти уникалността на системата се състои в частичното ѝ използване на гравитацията, което позволява спестявания на значителна енергия.

Бъдещето на „осмото чудо“ обаче е под въпрос поради невъзобновяемостта на ресурса. „При сегашните темпове на добив, водоснабдяването може да стигне за 60-100 години, но може да се изчерпи по-рано“, предупреждават експерти. Освен изчерпването на ресурсите, системата е претърпяла значителни щети по време на гражданската война (след отстраняването на Кадафи) и възстановяването на повредените райони остава трудна задача за страната.



