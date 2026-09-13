Голяма река под Сахара!
Уникален ресурс - изкопаема вода, която се е натрупала под пясъците преди 40 000 години
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Уникален ресурс - изкопаема вода, която се е натрупала под пясъците преди 40 000 години
В Неа Макри всичко е червено и под вода
Нивата надвишават 20 пъти нормите на СЗО
Според съобщенията това е седмият снеговалеж в района през последните четири десетилетия
То въвежда и технически корекции в информацията за потребителите относно произхода на продукта
Неговите усилия обаче бяха пресечени от премиерката на Италия
Нараства международната подкрепа за крал Мохамед VI за плана за автономия под марокански суверенитет.
При съприкосновение с валежи, тези частици се отлагат в дъждовната вода, създавайки характерни оцветени дъждове
Действията на Франция са в резултат от дипломатическата акция на краля на Мароко
Прахът от Сахара може да бъде опасен, особено за малки деца, възрастни хора и такива със съпътстващи белодробни заболявания
От 10 юни насам прогнозите на "Коперник" показват пренос на сахарски прах
Видимостта при движение с автомобил рязко спадна
От посоката на въздушните течения зависи в кои райони у нас ще се наблюдава явлението
Цели 143 дни от миналата година сме дишали пустинен прах от Сахара, това показват наблюденията на специалистите от Националния институт по хидрология...
Нов циклон ни носи неочаквано явление
През следващите 48 часа топъл въздух, идващ от Средиземно море, ще обхваща Балканския полуостров
Очаква се динамичен месец със затопляния до 15-20 градуса
Какво ще е времето през следващите дни
Разкриват се неочаквани тайни за това сурово място на Земята
Това ще се случи в следващите 20 години