Търговското споразумение между Мароко и ЕС включва продукти от Сахара

„Кралство Мароко и Европейският съюз успешно приключиха, в дух на партньорство и компромис, преговорите за изменение на споразумението за селскостопанска дейност между двете страни“, съобщи министърът на външните работи, африканското сътрудничество и мароканските емигранти Насер Бурита.

В изявление в столицата в Рабат министърът уточни, че „подписването ще се състои скоро в Брюксел“ и че, в очакване на финализирането на вътрешните процедури, „споразумението ще бъде временно приложено веднага щом бъде подписано“. Това споразумение „предоставя необходимите разяснения, в съответствие с националните основи на Кралството“, подчерта той. То е в съответствие с и въплъщава „философията на размяната на писма, подписана между двете страни през 2018 г.“, на която „общата рамка на новия текст остава вярна“, добави министърът.

В тази връзка Бурита заяви, че „споразумението потвърждава прилагането на преференциалните тарифи за южните провинции, предоставени от ЕС по силата на Споразумението за асоцииране с Мароко“, обяснявайки, че „като цяло условията за достъп до пазара, които се прилагат за продукти от Севера, ще се прилагат и за продукти от Мароканска Сахара“.

Споразумението въвежда и технически корекции в информацията за потребителите относно произхода на продукта. Селскостопанските продукти от южните региони ще носят етикетиране, указващо техните региони на производство като „Лайун-Сакия Ел Амра“ (Laayoune-Sakia El Hamra) и „Дахла-Уед Едахаб“ (Dakhla-Oued Eddahab), обясни министърът.

Освен това споразумението припомня позицията на ЕС, изразена през 2019 г. относно мароканската част на Сахара, в която Съюзът положително отбеляза сериозните и надеждни усилия на Мароко. Бурита добави, че текстът се позовава и на националните позиции, приети впоследствие от няколко държави-членки на ЕС, които изразиха подкрепата си за инициативата за автономия на Мароко, в съответствие с политиката, водена от крал Мохамед VI.

„Разбира се, това не е политическо споразумение“, поясни Бурита. „Това е секторно, търговско и оперативно споразумение. Въпреки това, то изпраща силни и ясни сигнали“, отбеляза той. В тази връзка министърът заяви, че „благодарение на ръководството на крал Мохамед VI Мароканска Сахара се превърна в зона на развитие, свързаност и просперитет, очертавайки се като център на стабилност и регионален растеж.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com