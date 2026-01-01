Човек на Зеленски на важна среща в Турция

В Анкара ръководителят на турското разузнаване (MIT) Ибрахим Калин се срещна със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров.

Това съобщи Anadolu Ajansı.

Според турски източници, основната тема на разговорите е била оценката на настоящата ситуация със сигурността в Украйна и обсъждането на регионалните и глобалните последици от конфликта.

Страните обсъдиха възможни стъпки за мир, последните развития в преговорите и потенциалните инициативи, които биха могли да бъдат разгледани в светлината на цялостната ситуация в региона.

Особено внимание беше отделено на хуманитарните въпроси: срещата засегна освобождаването на украински военнопленници в Русия, както и настоящите и възможните бъдещи размени между страните в конфликта.

Двамата са решили да продължат систематичното взаимодействие между Турция и Украйна в рамките на съществуващите формати за сътрудничество.

