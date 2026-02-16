Тъжно! На Свети Валентин над морето се срути емблематичната Арка на любовта

В Деня на Свети Валентин една от най-впечатляващите забележителности в региона на Саленто в Южна Италия беше разрушена - внушителната скална арка Фаральони ди Сант'Андреа, известна още като Арката на любовта, се срути над морето, съобщава bTV.

Причината са силни бури и проливни дъждове, пише италианското издание La Stampa.

„Тъжно пробуждане за Саленто“, коментира Франческо Стела, служител в туризма в Мелендуньо.

​​Арката на любовта е една от най-сниманите природни забележителности в Пулия - регионът, който образува петата на ботуша на континенталната част на Италия.

Множество влюбени двойките символично преминават през годините под арката.

Кметът на Мелендуньо Маурицио Чистернино и неговият заместник Мауро Русо определха щетите от бурята като „тежък удар“, съобщава местният онлайн информационен бюлетин „Leccenews24".

Стихията връхлетя Италия, след като премина преди това през Иберийския полуостров. Това е втората подобна буря, засегнала основно южната част на страната, след преминаването на циклона "Хари" в края на януари.

Очаква се проливните дъждове и бурни ветрове в Италия да продължат до петък.

Същевременно на остров Сицилия свлачището в град Нишеми, образувало се в резултат на преминаването на урагана „Хари“, продължава да напредва бавно. Заради него от около 20 дни са евакуирани над 1500 души от няколко квартала на града.

Белите варовикови скали са изваяни в продължение на хилядолетия от вятъра и морето.

Поредният средиземноморски циклон, връхлетял Италия, причини наводнения, кални свлачища и скални срутвания в южната част на страната, предаде БТА, цитирайки АНСА и "РАИ Нюз". На места в областите Калабрия, Сицилия и Сардиния заради стихията се наложи евакуация на хора. Пожарникари казаха, че за 72 часа е трябвало да се отзоват на 2000 сигнала, свързани с преминаването на циклона "Ориана" на Апенините.

