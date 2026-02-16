Зеленски разкри с какво ще победи Путин

Украинският президент Володимир Зеленски заяви за Politico, че е по-млад от руския президент Владимир Путин и че той "няма толкова много време", предава Bulgaria ON AIR.

"Путин също е в трудна позиция, защото аз мога да говоря с вас, да си стиснем ръцете, не се страхувам, искам да бъда свободен... Аз съм тук, аз съм свободен човек. И съм по-млад от Путин. Повярвайте ми, това е важно. Той няма много време. Слава Богу, не много време", коментира лидерът на Украйна.

Говорейки за възможно провеждане на избори в Украйна, Зеленски заявява, че 90% от украинците не подкрепят провеждането на избори по време на война.

"Ако президентът Тръмп ми помогне с натиск върху Путин, да се постигне примирие за 2-3 месеца, ще проведем избори", обещава Зеленски.

На въпроса как точно Тръмп трябва да окаже натиск върху Путин, Зеленски посочва три стъпки: да даде на Украйна силни гаранции за сигурност, пакет за възстановяване на страната, както и да се обади на Путин с искане "да спре там, където е сега".

"Но ако Путин откаже, Тръмп трябва да ни даде всичко, от което се нуждаем, за да се спасим и защитим и да останем силни. Но аз смятам, че трябва да сложим край на войната, да не продължаваме да се бием", казва още президентът на Украйна, цитиран от "Фокус".

Киев се стреми да мобилизира подкрепата на партньорите си, докато се бори да отблъсне руските настъпления на бойното поле и въздушните атаки срещу енергийната си система, като същевременно е под натиск от САЩ да преговаря за мир.

"Благодарен съм на нашите партньори за готовността им да помогнат и разчитаме на навременното пристигане на всички доставки", изтъква Зеленски.

