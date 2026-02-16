Руският опозиционен лидер Алексей Навални беше убит със смъртоносен токсин, открит в отровни стреловидни жаби в Южна Америка, съобщава BBC.

Следи от епибатидин са открити в проби от тялото на Навални и е много вероятно това да е довело до смъртта му в сибирска наказателна колония преди две години, съобщи британското външно министерство. Само руската държава има „средствата, мотива и възможността“ да използва този смъртоносен токсин.

Кремъл отхвърли откритието като „информационна кампания“, според информационна агенция ТАСС.

Епибатидинът е естествен невротоксин, изолиран от кожата на еквадорската отровна жаба, според експерта по токсикология Джил Джонсън.

Той е „200 пъти по-силен“ от морфина, каза тя пред BBC Russian.

Епибатидин може да се открие естествено в дивите жаби в Южна Америка, както и да се произвежда в лаборатория.

Стреловидните жаби в плен не произвеждат този токсин и той не се среща естествено в Русия.

Видове, известни като отровната стреловидната жаба на Антъни и отровната жаба Фантазмал, са сред тези, които отделят токсина върху кожата си.

Въпреки че епибатидинът е изследван като болкоуспокояващо и за облекчаване на болезнени възпалителни белодробни състояния, той не се използва клинично поради неговата токсичност.

Как действа отровата?

Това мощно химично съединение действа върху никотиновите рецептори в нервната система, според Джонсън.

Тъй като свръхстимулира тези нервни рецептори, може да причини мускулни потрепвания, парализа, гърчове, забавен сърдечен ритъм, дихателна недостатъчност и в крайна сметка смърт, обясни тя.

Алистър Хей, професор по екологична токсикология в Университета в Лийдс, заяви пред PA, че ефектите му могат да доведат до запушване на дишането и че „всеки човек, отровен, умира от задушаване“.

Той добави, че откритият токсин в кръвта на човек „предполага умишлено приложение“.

Токсичността на епибатидин може дори да се „увеличи чрез едновременно приложение на някои други лекарства и тези комбинации са изследвани“, каза Хей.

