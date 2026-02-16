Стюардеси влязоха в болница, пътник им дал желирани мечета с дрога

Три стюардеси бяха приети в болница, след като получиха подарък от пътник в самолета, който обслужвали.

Миналата седмица по време на полет на British Airways от "Лондон Хийтроу" до Лос Анджелис мъж подарил на екипажа пакетче с желирани мечета, съобщават британските медии.

След кацането в Лос Анджелис членове на екипажа споделили получените лакомства в автобуса до хотела. Трима от тях изяли по-голямата част от съдържанието на пакетчето и скоро започнали да се чувстват зле.

Според собствените им разкази желираните мечета им предизвикали "преживявания извън тялото" - сякаш наблюдавали телата си от птичи поглед. Това често се случва в екстремни ситуации - като преживявания близо до смъртта, сънна парализа или след употреба на наркотици. Когато симптомите се засилили, стюардесите изпаднали в паника и били откарани в болница.

По-късно било установено, че нищо неподозиращият екип е ял желирани мечета, които съдържали високо ниво на канабисното съединение тетрахидроканабинол (THC).

Според съобщения в медиите, пликчето е съдържало общо 300 милиграма THC, което е значително количество.

