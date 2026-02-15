Магнитна буря удари Земята. Кога е пикът?

Поредицата от слънчеви изригвания и коронарната дупка доведоха до магнитна буря, която започна на Земята.

Това съобщава Лабораторията по слънчева астрономия към Космическия изследователски институт.

Тя настъпи малко по-рано от очакваното, но все още е от слабите магнитни бури, се казва в доклада на лабораторията.

Според учените тя ще продължи два дни, пикът ще е утре, но няма да надвиши средното ниво G2.

