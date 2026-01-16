Удари ни магнитна буря. Но идва още по-опасна

Удари ни магнитна буря тази вечер, която в момента е на слабо ниво, но предстои да се усилва в следващите дни.

Това твърди Институтът по приложна геофизика (IPG).

"Регистрирано е нарушение на геомагнитното поле, магнитната буря започва от ниво G1", каза представител на института.

7 мощни слънчеви изригвания вече бяха регистрирани, а в събота се очакват още, твърдят от IPG.

Астрофизиците предупреждават, че в следващите дни временното затишие от началото на месеца много вероятно е да се превърне в сериозна буря с настъпването на следващата седмица.

