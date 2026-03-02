Обрат в заплатите. Нов град взе короната на София

Историческа промяна в класацията на общините с най-високи доходи се наблюдава в България. За първи път от десетилетие челното място е заето от нова община - Козлодуй, като тенденцията малките индустриални центрове да изпреварват големите градове се запазва. Най-новите официални данни, публикувани от Института за пазарна икономика, показват повсеместен ръст на заплатите в цялата страна, като в 229 от общо 265 общини възнагражденията нарастват с над 10 процента за година.

В община Козлодуй средната брутна месечна заплата достигна впечатляващото ниво от 1971 евро. Така тя изпревари дългогодишния първенец Челопеч, който е с 1860 €. Основният фактор за този успех е концентрацията на високоплатени специалисти в енергийния сектор, свързан с АЕЦ "Козлодуй".

В топ 10 влизат още Столичната община - 1650 €, Пирдоп - 1480 €, Раднево - 1409 €, Девня - 1403 €, Панагюрище - 1396 €, Божурище - 1319 €, Гълъбово - 1289 €, и Брезник - 1219 €.

Както се вижда, класацията се доминира от малки общини със силно развита тежка индустрия, добив на полезни изкопаеми и енергетика. Причината е, че в малките индустриални центрове работят голям брой висококвалифицирани кадри в едно или две огромни предприятия, което вдига средното ниво на доходите за цялата община.

Големите областни центрове като Пловдив, Варна и Бургас са с почти идентични нива на средна работна заплата, която варира от 1020 до 1150 евро.

