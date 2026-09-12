Излизат още шокиращи подробности за кошмара край Челопечене
Единият убиец на пътя е нападал и шофьора на автобуса
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Единият убиец на пътя е нападал и шофьора на автобуса
Би дори и Челопеч
Малки градчета с големи предприятия от добивната промишленост смазват София по заплати. Средните брутни заплати в България продължават да растат...
Говори Георги Първанов от Българската конфедерация по заетостта
"Дънди" смени дизеловите сонди с електрически, wi-fi има на 600 метра под земята
Надеждите на "Дънди" са да намери нови находища
Малка община счупи всички рекорди
Министърът на иновациите и растежа посети рудник „Челопеч“ и се запозна с проектите за дигитализация в предприятието
Така отговорностите му в "Дънди прешъс" излизат извън границите на България
Група ГЕОТЕХМИН обновява храмове, училища и детски площадки
Малки общини изпреварват София
Първият по рода си метъл фестивал е на 9 и 10 август край Челопеч
Компанията има програма за инвестиции в обществото, целта й е да благоустрои инфраструктурата и да подкрепи проекти с обществено значение за общините,...
Най-високите възнаграждения получават хора от малки общини с големи фирми
Над 175 дами от общинските структури на ЖГЕРБ в София област, подкрепени от представители на Старейшини и Младежи ГЕРБ, взеха участие в областната сре...
Чип в лампата показва къде е всеки работник в момента На входа на рудника всеки минава през дрегер за алкохол За да ви допуснат на територията на ру...
Канадците вадят 4 тона жълт метал и 6,8 тона сребро, 1,5% са за държавата
Собственичка на фабрика намери семейството в България