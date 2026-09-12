Ива Петрова предупреди за критични седмици за АЕЦ „Козлодуй“
Дунав се покачва, но остава под желаните нива, а държавата подготвя дига и алтернативно водоснабдяване
Следете всички новини, анализи и коментари за Козлодуй. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дунав се покачва, но остава под желаните нива, а държавата подготвя дига и алтернативно водоснабдяване
Проф. Георги Касчиев предупреждава за възможно спиране на реакторите, ако реката продължи да се отдръпва и помпите започнат да отказват
Соларите вече произвеждат почти колкото атомната централа за ден, а батериите поемат част от вечерното потребление
Според Явор Куюмджиев централата може да бъде завършена за 7-8 години след окончателен старт
Всяко инвестирано в 7-и и 8-и блок на АЕЦ евро се очаква да донесе 2,7 евро ефект за икономиката
България иска контрол върху разходите и 30% участие на местни компании в проекта с корейския партньор
Би дори и Челопеч
Публичният сектор дръпна напред, частният още догонва
Канада и България ще изграждат новите мощности с доказаната технология AP1000
Амбициозните дати бяха обявени от министъра на енергетиката Жечо Станков
Основното решение за изграждането на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй" се очаква да бъде взето през 2026 г.
Българи, които живеят в чужбина и имат опит в ядрени централи, ще бъдат привличани на работа в АЕЦ "Козлодуй – Нови мощности"
Малки градчета с големи предприятия от добивната промишленост смазват София по заплати. Средните брутни заплати в България продължават да растат...
Кадровият проблем забавя развитието на ядрената енергетика у нас
Жечо Станков е на важна работна визита в Съединените щати
Изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“ е приоритетен проект за българското правителство, каза министър Жечо Станков
Програмата му предвижда още да проведе разговори на правителствено ниво
Те са предвидени да бъдат водещи мощности след излизането на въглищните
Става дума за договора за инженеринг за новите ядрени мощности
Компанията удължава ключов договор, свързан с изграждането на ядрени мощности с технологията AP1000® в България