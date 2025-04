Енергийният министър в САЩ. Обсъжда съдбата на АЕЦ Козлодуй

Министърът на енергетиката Жечо Станков заминава на работно посещение в САЩ. В рамките на своята двудневна визита той ще участва в Шестия Делфийски форум, който се провежда в столицата Вашингтон. В него министър Станков ще се включи в дискусия на високо равнище относно новата карта на енергийната дипломация.

Програмата му предвижда още да проведе разговори на правителствено ниво, сред които с помощник-държавния секретар по въпросите на енергийните ресурси на САЩ, както и да вземе участие в кръгла маса с представители на американския бизнес.

Очаква се министър Жечо Станков да се срещне с ръководствата на американската компания "Уестингхаус" (Westinghouse) и на "Експортно-импортната банка на САЩ" - "Ексим Банк" (The Export-Import Bank of the United States).

БТА припомня, че Министерството на енергетиката определя сътрудничеството си с американската компания "Уестингхаус" като стратегически значимо за развитието на българската атомна енергетика. "Стратегията в ядрената енергетика е да има алтернативи", посочи на 20 декември 2024 г. служебният тогава енергиен министър Владимир Малинов по повод подписания в негово присъствие договор между представителите на АЕЦ "Козлодуй" и "Уестингхаус Електрик Къмпани" (Westinghouse Electric Company) за "Разработване на анализи на безопасността за лицензиране и внедряване на алтернативен тип ядрено гориво на блок 6 на българската атомна електроцентрала".

