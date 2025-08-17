Дъжд и гръмотевици застигат големи части от България

Времето днес в по-голямата част от страната ще бъде слънчево.

След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в северозападните и югоизточните райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 30°.

В планините ще бъде слънчево, а след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в Източните Родопи и западните дялове на Стара планина, ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

През първите дни от новата седмица атмосферата над страната ще се лабилизира.

Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в понеделник в Западна и Северна, във вторник - в Централна и Източна България. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад, впоследствие от североизток. Температурите ще се понижат общо за двата дни с 5-7 градуса. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна в планините, в сряда - и в североизточните райони, а в четвъртък - в северозападните. На отделни места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми.

В сряда ще е почти тихо, в четвъртък ще се появи слаб вятър от южната четвърт и ще започне бързо затопляне. В петък ще бъде предимно слънчево. Вятърът с южна компонента ще се усили и температурите ще се повишат още; преобладаващите максимални ще бъдат между 32° и 37°. В събота над страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми, има условия за градушки. Ще започне и понижение на температурите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com