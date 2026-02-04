Криминалист със зловеща версия за хижата на смъртта

Версия за охрана на канал за дрога към Сърбия разви в ефира на бТВ криминалистът Иван Савов. Той коментира тройното убийство на рейнджърите в хижа "Петрохан".

"Това е една хижа, която е на стратегическо място. От другата страна на Петрохан има черен път, който стига до сръбската граница. Едни такива хора, които са отцепили зоната, могат да контролитрат трафик, да осигуряват прикритие. Кой е защитавал тази организация толкова години?" - каза Савов.

Кой финансира едно такова НПО-о, което 22 дни след регистрацията си е подписало с Министерството на околната среда (през 2022 г. - б.р.). Явно и бившият министър Борислав Сандов има информация, попита Савов.

"Сигурен съм, че полицията вече знае дали е убийство, ритуално самоубийство, дали оръжията, намерени до телата, са използвани", допълни той.

"Там е била някакъв вид клетка, организация, които са извършвали дейност на ръба на закона или е контролирана от службите, но в някакъв момент е станала грешка.", каза още Савов.

Не е ясно какви са фактите около случая край Петрохан, затова е и нормално да се разпространяват слухове, коментира адвокат Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи.

"Действително в момента можем само да спекулираме по темата. Води се разследване, което не позволява да се казва всичко", каза Савов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com