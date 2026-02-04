Нова изненада от времето. 7 области да му мислят

Нова изненада ни поднася времето днес. Опасно студено ще е в 7 области в страната. В сряда (4 февруари) времето в България ще бъде предимно облачно, на места в низините и котловините – и мъгливо, гласи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

От НИМХ издадоха жълт код за опасно студено време в седем области – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч и Габрово.

След обяд от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу четвъртък. Вятърът ще бъде слаб, в много райони и ще стихва, а в Североизточна България и в районите близо до северните планински склонове ще духа умерен вятър от юг-югоизток.

Минималните температури ще бъдат предимно между минус 8° и минус 3°, по-високи – в Южна България, а максималните – между 4° и 9°, по-ниски – в районите с трайна мъгла. В София минималната температура ще бъде около минус 1°, а максималната – около 3°. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. През следващото денонощие ще се понижи значително.



По Черноморието ще бъде предимно облачно, но без валежи. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. След обяд и привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.

