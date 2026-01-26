До дни! Времето полудява - порои, градушки и снежни бури

Последните дни на януари и първите 10 на февруари ще бъдат под влиянието на серия циклони. Очакват се обилни валежи от дъжд, които в студените фази на всеки вихър ще преминават в сняг, предаде Нова тв.

В следващите 48 часа над страната ще премине циклон – и понеделник, и вторник ще са облачни, с валежи, които ще бъдат значителни в най-южните и югозападни райони на страната. Отново в тази част на България има вероятност да се развият гръмотевични процеси с предпоставки за градушка. Има риск от наводнения и разливи по реките, както и от активиране на свлачища.

Към края на този процес, в нощта срещу вторник и през деня, дъждът в западната половина на страната ще преминава в сняг. В планините на Западна и Централна България, както и тук-там в предпланинския пояс ще се натрупа нова снежна покривка.

Динамичното време ще е съпроводено от силни южни ветрове, особено в първия ден. Дневните температури в понеделник ще са от 8 до 13 градуса, а във вторник – между 3 и 8. Сравнително по-студено ще остане в Северозападна и Централна Северна България.

В сряда облаците ще се разкъсат към слънчево време, най-късно в източните райони. В ниските райони ще има условия за понижена видимост в първата половина на деня. Призори термометрите ще се движат около и под нулата, следобед – от 8 до 13 градуса.

В четвъртък и петък ще се оформи нова валежна обстановка с преминаващ циклон. Ранните прогнози са за усилвания на ветровете и значителни валежи от дъжд, които в хода на процеса, в Западна и тук-там в Централна България, ще преминават в сняг. Още една подобна обстановка се очаква и в периода 5-7 февруари.

Температурите ще са с чести колебания, но тенденцията е да останат над обичайните зимни нива до към 1-2 февруари. Сутрин термометрите ще са около и малко под нулата, денем – между 8 и 13-15 градуса. Сравнително по-осезаеми ще са затоплянията в Източна България.

В периода 3-6 февруари е възможно по-съществено нахлуване на студени въздушни маси, с което вероятно ще наблюдаваме обичайното за зимата мразовито време - сутрин с температури до минус 7 - минус 8 градуса, денем - около нулата, съобщава Нова тв.

