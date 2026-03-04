Кой месец ще ни даде най-хубавото море? Отговорът ще ви изненада

Лятото на 2026 ще бъд по-горещо. Мнозина букват курорти, хотели отсега, за да са и по-евтини. Но кой месец ще ни даде най-хубавото море? И как да улучите точния прозорец във времето, който да ви гарантира приятна почивка.

Жегата вече не чака август. Дъждът не предупреждава. Нощите не носят прохлада, а задържат топлината като капак. Лятото на 2026 г. се очертава по-топло от обичайното с около +0,5 до +1,5° спрямо нормата 1991–2020, според сезонните модели на ECMWF и националните анализи на Национален институт по метеорология и хидрология.

Добрата новина? Слънце ще има.

Лошата? Ще има и горещи вълни.

Метеоролозите гледат към океана. Очаква се ENSO да бъде близо до неутрална фаза или слаба Ла Ниня – състояние, което често прави времето в Европа по-динамично. (Ла Ниня е климатично явление, при което водите в централната и източната част на екваториалния Тихи океан стават по-студени от нормалното. То е част от по-големия климатичен цикъл ENSO (El Niño–Southern Oscillation) – естествена система, която редовно променя времето на планетата).

Северният Атлантик остава с по-топли повърхностни води – наследство от последните морски горещи вълни. Това означава повече влага във въздуха и условия за интензивни летни бури.

Ключова ще бъде и Северноатлантическата осцилация (NAO) – ако е в отрицателна фаза, може да блокира атмосферната циркулация и да доведе до дълги периоди на жега над Южна Европа и Балканите.

Просто казано:

Климатичните промени „накланят везните“ към топлина. Атмосферата решава дали ще бъде сухо, бурно или и двете.

България: кога морето ще е най-хубаво?

Юни

По-ниски цени. По-малко туристи.

Но морето често е под 22°C и времето може да е по-нестабилно в първата половина.

Юли

Най-стабилното слънчево време.

Температура на водата 23–25°C.

Риск от горещи вълни, но по-малко валежи.

Август

Най-топла вода – до 26–27°C.

Най-много хора.

Най-голям риск от екстремни жеги и тропични нощи.

Септември

Морето остава топло.

Въздухът става по-мек.

По-малко тълпи.

Кратки, но интензивни бури са възможни, особено към края на месеца.

А Гърция?

Халкидики, Тасос и Северното Егейско море традиционно печелят от по-сухия средиземноморски режим.

Моделите сочат:

по-дълги горещи периоди през юли

вода над 25°C в края на юли и август

по-спокойно и балансирано време през първата половина на септември

Там септември често е „тихият шампион“ – топла вода, по-малко хора, по-ниска влажност. Най-добрият прозорец според данните е: Първата половина на септември.

И у нас, и в любимата на мнозина дестинация Гърция.

Дъжд или суша?

Сценарият за Балканите показва по-сухо от нормата време на юг, но това не означава липса на бури. Летните гръмотевични процеси могат да бъдат кратки, но интензивни – с локални наводнения дори в „сух“ месец.

Затова краткосрочните прогнози ще са по-важни от всякога.

