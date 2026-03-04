До часове кацат още евакуирани българи от Близкия изток

От летището в София днес излетяха 3 самолета, включително и правителственият „Фалкон“.

Те ще евакуират българи от Абу Даби, Дубай и Оман.

До часове се очаква от летището в Дубай да излети полет на частна компания. Той разполага с 326 места и ще превози българи, които предварително са заявили желание за завръщане.

Правителственият ни самолет, в който има 90 места, превозва българи от Абу Даби. По план той трябва да кацне на летище „Васил Левски“ в столицата, в първите часове след полунощ.

С евакуационен полет на България Еър, очакваме на българска територия утре да се върнат и наши сънародници от Оман, съобщи току-що bTV.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com