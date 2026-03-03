Топличко днес, но не навсякъде

Денят започва с привидно спокойствие, но времето отново ще покаже, че март обича да държи всички нащрек. Облачността ще бъде разкъсана, предимно средна и висока, без валежи, а въздухът ще остане почти неподвижен. Минималните температури ще се колебаят между минус 1° и 5°, като в низините и около водните басейни не са изключени сутрешни мъгли.

Преди обяд на 3 март облаците ще са по-плътни, но с напредването на деня ще се разкъсват и над много райони ще се установи предимно слънчево време. Само в Южна България е възможно за кратко да превали слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб от запад, а в Източна България следобед временно ще се ориентира от североизток – знак, че по-студен въздух започва да си проправя път.

Температурите ще очертаят контрастна картина – от 10°–12° в Лудогорието до 15°–17° на места в Югозападна България.

В София сутринта ще бъде с разкъсана висока облачност и минимална температура около 2–3°. До обяд облаците ще са повече, но след това ще отстъпят място на слънцето. Слаб западен вятър и максимални стойности около 13°–14°С.

В планините облачността също ще е по-значителна преди обяд, след което ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. На 1200 метра термометрите ще показват около 7°, а на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието облаците ще са разкъсани, главно средни и високи, но до края на деня ще намалеят. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток. Максималните температури ще са между 9° и 12°. Морската вода остава студена – от 4°–5° по северното крайбрежие до 6°–7° по южното, а вълнението ще бъде 2–3 бала.

На Балканите през следващите 48 часа регионът постепенно ще попадне под влияние на гребен на високо атмосферно налягане, което ще доведе до плавно повишение на температурите. Но март вече намекна – спокойствието може да е само привидно.

