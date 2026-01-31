Рекорден студ в 4 държави в Европа. Под минус 30

Балтийските държави са обхванати от арктически студ, невиждан от десетилетия.

В Литва, Латвия и Естония хората преживяват изключително студено време, като температурите отчитат под минус 30 градуса.

Студът в Литва днес смъкна температурите до –32°C, което не се е случвало през последните 14 години. По-рано този месец (12 януари 2026 г.) вече беше отчетен рекорден студ за последните години –минус 22.2°C във Варена.

Абсолютен рекорд за последните 60 години е измерен през януари 1970 г. в Утена – минус 38.0°C.

Латвия също отчита рекордно ниски температури днес.

В станцията в Даугавпилс термометрите паднаха до –32°C. Това е най-големият студ в страната от февруари 2012 г. насам, като в източните и североизточните части на Латвия е обявен код за опасно време с предупреждение хората да не напускат домовете си.

Естония е обхваната от същата арктическа въздушна маса. Макар температурите днес да не са най-ниските в исторически план, се очакват рекордни нива до дни. Синоптиците прогнозират, че най-големият студ тепърва предстои, така че около 2 – 3 февруари 2026 г. термометрите ще паднат до близо –30°C. Ако това се случи, това ще са рекорди за началото на февруари от десетилетия.

Очаква се студената вълна да бъде продължителна в балтийските страни през следващите седмици, като за първи път прогнозите се, че температурите няма да се покачат над нулата до края на февруари.

Сходна е ситуацията в Украйна, но там положението е много по-сериозно. В момента Киев преживява най-студения период от повече от десетилетие. Прогнозите за периода 1 – 3 февруари 2026 г. предвиждат температурите в северните и източните райони (включително Киев, Харков и Чернигов) да паднат до –25°C до –30°C.

Обявен е най-високият „червен“ код за опасност.

Това е най-суровата зима за Украйна от поне 20 години насам. Въпреки това, тя все още не е достигнала абсолютния рекорд на страната от –41.9°C, регистриран в Луганск през 1935 г..

Ситуацията в Украйна е по-критична от тази в Балтийските държави поради продължаващата война.

Руските атаки срещу инфраструктурата доведоха до мащабни прекъсвания на тока точно по време на ледената вълна. В страната работят хиляди „Пунктове на несломимистта“ – отоплени палатки и сгради, където хората могат да се стоплят и да заредят устройствата си.

Заради невиждания студ, американският президент Тръмп обяви, че е поискал от руския президент Путин временно прекратяване на обстрелите над Киев и други градове за една седмица, за да се избегне хуманитарна катастрофа.

