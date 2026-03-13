Рачев: Ето кога баба ви Марта ще се нацупи

До този момент март е сравнително мек и сух, но през следващите дни се очаква промяна във времето. Това заяви климатологът проф. Георги Рачев.

„Времето е в нас и ние сме във времето. До този момент Баба Марта е благосклонна и ведра, но от вторник следобед ще настъпи промяна“, посочи той.

По думите му месецът досега протича необичайно сухо, като валежите са минимални. От средата на седмицата обаче температурите ще се понижат.

„Сряда, четвъртък и петък ще бъде доста по-хладно в сравнение със сегашното време, но температурите ще бъдат нормални за периода“, уточни проф. Рачев пред bTV.

В София до вторник се очакват температури около 15 градуса, след което ще се понижат до около 9–10 градуса. Възможни са и символични валежи.

В планините времето също остава сравнително топло за сезона. Според климатолога условията за ски ще се запазят поне до края на март.

„Скучно е по отношение на метеорологична гледна точка това време“, коментира той.

По Черноморието температурите ще бъдат малко по-ниски, а към четвъртък се очакват слаби валежи. Подобна е и прогнозата за вътрешността на страната, като във Велико Търново се очаква малко повече дъжд в четвъртък и петък.

Проф. Рачев отбеляза и глобалните температурни тенденции. По думите му изминалият февруари се е оказал петият най-топъл февруари в историята на измерванията.

В същото време на места по света са регистрирани изключително високи температури – например в Намибия и Кейптаун вчера термометрите са показали около 42 градуса.

