Драмата остава! Мондиал 2026 може и да не започне

Има реална опасност първият мач на Мондиал 2026 между Мексико и Южна Африка да се забави или да не се играе в четвъртък.

Масови протести през цялата седмица сковаха столицата Мексико Сити, като полицията бе принудена да постави постове и барикади на места, за да успее да спре потоците от десетки хиляди протестиращи.

Стачкуващи учители, групи от правозащитници, както и представители на няколко професии, очевидно решиха да използват глобалното внимание към Мондиала и да излязат по улиците в навечерието на старта му.

Те са облепили столицата с листовки, призозаващи за нова борба с организираната престъпност и наркокартелите, наричайки ставащото в Мексико "хуманитарна катастрофа".

Президентът Клаудия Шейнбаум заяви, че гарантира откриването на "Ацтека" да мине по план. Далеч не толкова убеден обаче е селекционерът на южноафриканците Уго Броос, който описа пътуването в последните два дни между хотела на отбора и тренировъчната му база като кошмарно.

Придвижването и трафикът са проблем, несъмнено, преди старта на турнира. Но в Мексико Сити огромна сянка хвърля притеснението от евентуална гръмотевична буря, която застрашава с отлагане или прекъсване още първия мач на световното.

Прогнозите са за такава на 11 юни следобед, точно в и около часа, в който би следвало да се играе първото полувреме на срещата Мексико - Южна Африка. А протоколите на ФИФА гласят, че ако има сигнал за предстояща буря с гръмотевици на поне 10 км от стадиона, играта автоматично се спира или се отлага, ако не е започнала.

Организаторите се молят бурята утре да подмине столицата, но опитът им показва, че преди 6 дни подобна лятна фурия мина за около час над "Ацтека" и остави след себе си половин метър вода из трибуните, някои от помещенията и зоната край терена.

Такъв сценарий в четвъртък ще означава забавяне или спиране на мача.

Надеждите са, че очакваният от целия свят ден няма да бъде помрачен от случващото се по улиците на Мексико Сити или от времето.

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