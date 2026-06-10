Спорт

Драмата остава! Мондиал 2026 може и да не започне

Всичко зависи от хаоса в Мексико сити и времето

Драмата остава! Мондиал 2026 може и да не започне
10 юни 26 | 19:21
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Владислав Колев Владислав Колев

Има реална опасност първият мач на Мондиал 2026 между Мексико и Южна Африка да се забави или да не се играе в четвъртък.

Масови протести през цялата седмица сковаха столицата Мексико Сити, като полицията бе принудена да постави постове и барикади на места, за да успее да спре потоците от десетки хиляди протестиращи.

Стачкуващи учители, групи от правозащитници, както и представители на няколко професии, очевидно решиха да използват глобалното внимание към Мондиала и да излязат по улиците в навечерието на старта му.

Те са облепили столицата с листовки, призозаващи за нова борба с организираната престъпност и наркокартелите, наричайки ставащото в Мексико "хуманитарна катастрофа".

Президентът Клаудия Шейнбаум заяви, че гарантира откриването на "Ацтека" да мине по план. Далеч не толкова убеден обаче е селекционерът на южноафриканците Уго Броос, който описа пътуването в последните два дни между хотела на отбора и тренировъчната му база като кошмарно.

Придвижването и трафикът са проблем, несъмнено, преди старта на турнира. Но в Мексико Сити огромна сянка хвърля притеснението от евентуална гръмотевична буря, която застрашава с отлагане или прекъсване още първия мач на световното.

Прогнозите са за такава на 11 юни следобед, точно в и около часа, в който би следвало да се играе първото полувреме на срещата Мексико - Южна Африка. А протоколите на ФИФА гласят, че ако има сигнал за предстояща буря с гръмотевици на поне 10 км от стадиона, играта автоматично се спира или се отлага, ако не е започнала.

Организаторите се молят бурята утре да подмине столицата, но опитът им показва, че преди 6 дни подобна лятна фурия мина за около час над "Ацтека" и остави след себе си половин метър вода из трибуните, някои от помещенията и зоната край терена.

Такъв сценарий в четвъртък ще означава забавяне или спиране на мача.

Надеждите са, че очакваният от целия свят ден няма да бъде помрачен от случващото се по улиците на Мексико Сити или от времето.

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Тагове:
Владислав Колев
Автор Владислав Колев

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2 Коментара
JJIvanov WARNINS ABOUT POST COVID SYNDROM MORE 6 000 000 000 victims /APRIL 2026
преди 36 минути

ЗАБРАНЯВА СЕ ПРОВЕждането на МУДИАЛА!! MOre 10 000 000 000 victims 5G black death and cancer terror ! More 8 000 000 000 victims AI 6G terror /APril 2026! MOre 6 000 000 000 victims with POST COVID SYNDROM!! More 5 000 000 000 victims with cancer problems after terror trough E-cigarettes ! QUARANTINA !!! AI TERROR INSIDE AIR PLANES !! BOats, Stadions !! ВНИмание ЗАБРАНЯВА СЕ ПРОВеждането на МУНДИАЛА. НАГЛО ПРЕСТЪПНА ДИВЕРСИЯ СРЕЩУ МИЛИОНИ ЖЕртви измамени да влязат в Стадионите .НОВОСТ ОБЕМНО ПРЕцакващо маниулиране на футболисти. И КАЛИБРИРАНЕ НА ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВИ МАНИПУЛАЦИИ НА ТЪЛПИТЕ ВКЛ ПОИМЕННО. ПО НАЦИИ, ПО ЕТНОСИ..TEST ENGINEER Iordan Ivanov Iyordanov GEOLOGIST DOUSER

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JJIvanov ЗАБРАНЯВА СЕ ПРОВЕждането на МУНДИАЛА КАРАНТИНА !! POST COVID SYNROM 2020 - 2026
преди 35 минути

ВНИмание ЗАБРАНЯВА СЕ ПРОВеждането на МУНДИАЛА. НАГЛО ПРЕСТЪПНА ДИВЕРСИЯ СРЕЩУ МИЛИОНИ ЖЕртви измамени да влязат в Стадионите .НОВОСТ ОБЕМНО ПРЕцакващо маниулиране на футболисти. И КАЛИБРИРАНЕ НА ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВИ МАНИПУЛАЦИИ НА ТЪЛПИТЕ ВКЛ ПОИМЕННО. ПО НАЦИИ, ПО ЕТНОСИ..TEST ENGINEER Iordan Ivanov Iyordanov GEOLOGIST DOUSER Отговори

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