Природата побесня! Градушки бият по България!

Атмосферата над страната буквално ще се взриви в събота, 6 юни, превръщайки почивния ден в истински климатичен кошмар за хиляди българи. Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) предупреждават за опасно лабилизиране на въздушните маси около и след обяд, което ще донесе локално апокалиптични явления, интензивни порои и градушки. Живакът в термометрите обаче ще се задържи висок, като максималните температури в по-голямата част от страната ще достигнат летните 25° и 30°, а в столицата София ще бъде около 25° – 26°.

Измамно затишие

Първата половина на съботния ден ще започне с измамно спокойствие и много слънчеви часове. Единствено в източните райони и около поречията сутринта ще има условия за временни ниски облаци и леки мъгли, които бързо ще се разсеят. Това слънчево време обаче ще послужи само като "гориво" за мощните процеси, които ще се разразят броени часове по-късно.

Черна прогноза: Ледена каша и гръмотевичен ад след обяд

Около и след обяд небето над България ще се смрачи рязко с бързото развитие на застрашителна купесто-дъждовна облачност. На много места ще избухнат краткотрайни, но временно интензивни валежи от дъжд, придружени от мощни гръмотевични бури и силни шквалове. Най-критична ще бъде ситуацията в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и котловините на Западна България, където има реална опасност от падане на локални градушки, способни да унищожат реколтата. По време на самите бури вятърът рязко ще се засилва и ще сменя посоката си.

Пощадени ли са морето и планините?

Единственото спасение от водното бедствие ще бъде Черноморието, където времето ще преобладава слънчево, а максималните температури ще достигнат по-поносимите 23° - 26°, въпреки лекото заоблачаване след обяд.

В планините обаче положението ще бъде критично. Преди обяд условията за туризъм ще са добри, но след обяд Централният Балкан и Родопите ще бъдат ударени от най-интензивните порои и светкавици. Температурите на височина 1200 метра ще паднат до 21°, а на 2000 метра ще достигнат едва 14°. Лошата новина е, че атмосферата остава изключително нестабилна и през следващите дни, затова планирайте пътуванията си с повишено внимание!

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