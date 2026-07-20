Жеги, но и опасно време: Гръмотевични бури и градушки връхлитат България

Слънчево и горещо време ще преобладава в понеделник, 20 юли, но още преди обяд над Западна България, а следобед и над източните райони ще започне развитие на мощна купесто-дъждовна облачност.

На много места в страната се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки.

Най-силно изразени ще бъдат явленията в Североизточна България, западните и централните части на Стара планина, както и в Рило-Родопската област.

До 36 градуса в началото на деня

Максималните температури ще останат високи – между 31° и 36°.

Очакваните стойности в големите градове са:

София – 31°

Пловдив – 35°

Варна – 29°

Бургас – 29°

Какво ще е времето в планините и по морето?

В планините сутринта ще бъде предимно слънчево, но още преди обяд в Западна България, а по-късно и в източните масиви ще се развият гръмотевични облаци.

На много места се очакват краткотрайни, но интензивни валежи. Ще духа умерен до силен запад-северозападен вятър.

По Черноморието времето ще остане предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 28–29 градуса, температурата на морската вода – 25–26 градуса, а вълнението – 2–3 бала.

Идва захлаждане

През следващите дни атмосферата ще остане силно неустойчива.

Очакват се чести следобедни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки, като на места количествата на валежите ще бъдат значителни. Над страната ще нахлуе по-хладен въздух.

В четвъртък валежите временно ще отслабнат, но още в петък отново ще се активизират, като най-сериозни се очакват в Югозападна и Източна България.

Към петък и събота температурите чувствително ще се понижат, като в много райони максималните стойности ще останат около и под 25 градуса, което е под обичайните за периода.

Още в неделя обаче синоптиците прогнозират постепенно стабилизиране на атмосферата и ново затопляне.