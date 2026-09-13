Септември крие голяма изненада. Топ синоптик шашна всички българи
Дъжд и едва 22-27 градуса за 15 септември, а само дни по-късно термометрите ще покажат 30-32
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Дъжд и едва 22-27 градуса за 15 септември, а само дни по-късно термометрите ще покажат 30-32
Западна България ще види повече слънце, но още в четвъртък идва нова порция бури
Професорът обеща около 22-25 градуса за първия учебен ден и успокои - захлаждането няма да докара полярни условия
Температурите ще паднат с повече от 10 градуса, а Рило-Родопската област и Централна Стара планина са под риск от значителни валежи
В събота и неделя бурите се връщат, а в понеделник температурите на места ще паднат до 20-25 градуса
Днес температурите стигат 33 градуса, в петък скачат до 35-36, а след това студен въздух нахлува от северозапад
Времето през септември е относително хубаво
По Черноморието ще остане топло с до 29 градуса, но и там на места се очакват краткотрайни валежи
Лятото бавно, но сигурно си отива
Кратко захлаждане ще прекъсне жегата, но след него температурите отново тръгват нагоре
Слънцето ще пече почти навсякъде, а в края на седмицата температурите ще тръгнат надолу
В петък ще остане ветровито, с променлива облачност
България ще посрещне последния уикенд на август с преминаване на студен атмосферен фронт и валежи в част от страната.
Новата седмица ще започне с предимно слънчево и все още топло време
Няколкото последователни горещи вълни са унищожили редица рекорди. Щипалки и медузи по морето
Далеч сме от температурните рекорди
При нас температурите ще са по-високи спрямо Гърция и Турция
Още днес на много места се очакват интензивни валежи, гръмотевици и риск от градушки
Силен студен атмосферен фронт ще премине през страната
София максималните температури през уикенда може да паднат до около 20 градуса