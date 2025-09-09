Общество

Проф. Рачев каза кога идва дъжд

За 15 септември времето ще е хубаво

09 сеп 25 | 8:00
Фатме Мустафова

Валежи до четвъртък няма да има, след това ще повали два дни. Това заяви пред БТВ климатологът проф. Георги Рачев.

В Централна и Източна България продължава да е брутална суша. 

В петък отново ще е червена картата. Лятото си отива с миши стъпки, каза още проф. Рачев. 

Продължава да сме 5 градуса над нормата. 

 

"До 17-18 септември ще е топло и хубаво времето, след това - малко ще се понижат."

За 15 септември времето ще е хубаво, обеща климатологът.

Около 22 сетпември се очакват по-ниски сутрешни температури. 

Автор Фатме Мустафова

