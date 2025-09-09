Проф. Рачев каза кога идва дъжд

Валежи до четвъртък няма да има, след това ще повали два дни. Това заяви пред БТВ климатологът проф. Георги Рачев.

В Централна и Източна България продължава да е брутална суша.

В петък отново ще е червена картата. Лятото си отива с миши стъпки, каза още проф. Рачев.

Продължава да сме 5 градуса над нормата.

"До 17-18 септември ще е топло и хубаво времето, след това - малко ще се понижат."

За 15 септември времето ще е хубаво, обеща климатологът.

Около 22 сетпември се очакват по-ниски сутрешни температури.

