Климатът се пренарежда! Какво ни очаква

Докато Северното полукълбо показва тенденция към отслабване на вертикалния срез, Южното полукълбо демонстрира точно обратното

11 дек 25 | 22:07
Фатме Мустафова

Климатичните промени ще се усещат все по-дълбоко.

През последните години спътникови мисии и атмосферни модели засичат промяна, която е едновременно тиха и фундаментална: вертикалните ветрови профили — начинът, по който скоростта и посоката на вятъра се променят с височината — вече не е симетричен между двете полукълба, пише MeteoBalkans.

Докато Северното полукълбо показва тенденция към отслабване на вертикалния срез, Южното полукълбо демонстрира точно обратното — засилване.

Това не е дребна промяна в няколко нива на атмосферата, а глобален структурен процес, който влияе на:

  • организацията на циклони и антициклони,

  • формирането на бури и тропически системи,

  • разпределението на валежите,

  • устойчивостта на струйното течение.

Промяната е тиха, но последиците ѝ са дълбоки.

Какво означава промяна във вертикалния срез? Вертикалният срез описва разликата във вятъра между две височини. Когато е силен, атмосферата се „разрязва“ по вертикала, което влияе на развитието на бури, на конвекцията и на начина, по който въздушните маси се смесват. Това е фундаментална част от динамиката на времето. Отслабващият срез води до:

  • по-малко организирани бурни системи,

  • по-стабилна, но понякога по-задушна атмосфера,

  • по-голям шанс за блокиращи антициклони.

Усилващият се срез води до:

  • по-динамична атмосферна циркулация,

  • по-чести и по-силни шторми,

  • по-активни фронтални зони.

Точно това противоположно развитие наблюдаваме днес.

Автор Фатме Мустафова

