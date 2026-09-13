Всичко за Пренареждане

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Патриотично пренареждане

Патриотично пренареждане

Без много екшън ВМРО спечели в местния вот далеч повече от НФСБ и "Атака" Битката за местната власт извади наяве ново преразпределение на силите сред...

29 октомври | 6:05
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Пренареждане в парламента

Пренареждане в парламента

Редят всяка група с пряк достъп до трибуната, търсят стаи за новите формации Кой къде ще стои в пленарна зала? И ще има ли всеки председател на парла...

08 октомври | 6:05
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