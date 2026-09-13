Светът се пренарежда! Америка като акула, Европа като меню
Проф. Иво Христов с мрачна прогноза за края на стария ред
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Проф. Иво Христов с мрачна прогноза за края на стария ред
Докато Северното полукълбо показва тенденция към отслабване на вертикалния срез, Южното полукълбо демонстрира точно обратното
Свързан е с гласуването на вота на недоверие
КС съзнателно създаде неправилно впечатление, че е зависим в решението си от ЦИК, коментира Румен Ненков
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Приемат нов Изборен кодекс до 30 септември