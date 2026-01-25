Светът се пренарежда! Америка като акула, Европа като меню

Световният ред се разпада и навлиза в нова, много по-брутална фаза. Съотношението на силите вече не е същото, а Европа рискува да се превърне от играч в жертва. Такава е оценката на проф. Иво Христов за процесите, които пренареждат глобалната сцена.

„Съединените щати ще бъдат като голяма акула в световния океан и ще заръфат това, което могат“, заяви Иво Христов в ефира на БНТ, коментирайки дълбоките промени в международния ред.

По думите му светът е в прецедентна ситуация, при която центърът на глобалната сила се измества решително от западния свят към Тихоокеанския регион. „Съотношението на силите се променя, а това вече не е процес в бъдеще – това се случва сега“, подчерта Христов.

На въпрос защо този преход минава през унижението на Европа, анализаторът беше категоричен. „Европа сама се самоунижава. Само вижте европейските лидери в момента“, каза той, визирайки липсата на стратегическа визия и политическа воля.

Предупреждението му беше още по-остро. „Ако Европа не се стегне, ще се превърне от субект край масата в меню на масата. С този елит това е повече от сигурно“, заяви Христов, очертавайки сценарий, при който континентът губи всякаква самостоятелност.

Професорът коментира и опитите за мир в Украйна, като според него именно европейските лидери в момента пречат на реално решение. „Европа е големият губещ в този конфликт“, обобщи той, намеквайки, че цената за Стария континент ще бъде дългосрочна и тежка.

Христов постави под съмнение и реалната тежест на НАТО без участието на Съединени щати. „Без Америка НАТО е книжен тигър. Без САЩ той е нищо“, каза той, подчертавайки пълната зависимост на алианса от Вашингтон.

Според Иво Христов светът навлиза в епоха, в която моралните аргументи отстъпват пред суровата логика на силата. В тази среда печелят онези, които действат без колебание, а губят тези, които се лутат – и Европа, по думите му, опасно дълго е избрала второто.

