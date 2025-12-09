Важна промяна за документите. Получваме ги по нов начин

Готвят се промени, които ще улеснят получването на електронни документи.

Гражданите да получават електронни документи без да имат Квалифициран електронен подпис, предвиждат промени в Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, качена за обществено обсъждане, пише Pariteni.bg



Предвижда се Министерството на електронното управление да уведомява лицето за изготвения за него документ чрез изпращане на съобщение на неговия мобилен телефон и/или адрес на електронна поща. Като съобщението съдържа електронна връзка (линк) за изтегляне на документа. На нея потребителят трябва да въведе своите:

1. единен граждански номер/личен номер на чужденец;



2. някой от следните данни:

а) номер на документ за самоличност;



б) номер на свидетелство за управление на моторно превозно средство;



в) уникален регистров идентификатор на заявлението;



3. номер на мобилен телефон и/или адрес на електронна поща.



След установяване на данните на лицето на посочения от него номер на мобилен телефон и/или адрес на електронна поща ще се изпраща съобщение, съдържащо еднократен код за достъп до Системата за сигурно електронно връчване - ССЕВ.



Документът се смята за връчен с изтеглянето му, пише в проекта.



Значителна част от електронните административни услуги се заявяват чрез средства за електронна идентификация с ниво на осигуреност „високо“, на което отговаря именно КЕП. От друга страна обаче, макар притежаването на КЕП да е свързано с минимални разходи за неговото придобиване и поддържане, той се явява технически усложнено решение за голяма част от гражданите и юридическите лица, което стеснява кръга на лицата, които притежават такъв подпис. От друга страна, ПИК се издават безплатно на гражданите, но са с ниско ниво на осигуреност и чрез тях могат да се заявяват само определени административни услуги.

Поради това е необходимо да бъде нормативно уреден улеснен способ за електронна идентификация на физически лица при връчване на електронни документи – резултат от изпълнение на електронни административни услуги, както и на други документи или актове, при които връчване или съобщаване се изисква от закон. Такъв способ ще е именно еднократният код за достъп до ССЕВ в комбинация с определена категория данни, посочвани от лицето при заявяване на административна услуга, пише в мотивите към проекта.

Втората група предложени с проекта на акт промени в наредбата касаят съществуващите към момента системни слабости при използването на електронни административни услуги по ЗЕУ, свързани с електронната идентификация на гражданите. Към настоящия момент физическите и юридическите лица имат възможност да се идентифицират при заявяване на електронни административни услуги Ниво на конфиденциалност 1 чрез средствата за електронна идентификация.



Едно от средствата е електронният идентификатор, издаван от министъра на вътрешните работи, който следва да се съдържа в документите за самоличност на гражданите. Поради факта, че понастоящем все още не се издават документи за самоличност, които да съдържат удостоверения за електронна идентичност, част от Националната схема за електронна идентификация по ЗЕИ, административните органи предоставят достъп чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), Персонален идентификационен код (ПИК) на Националната агенция за приходите и ПИК на Националния осигурителен институт.

