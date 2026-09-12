Обявиха чаканата новина за 10-годишните паспорти
От 27 август МВР спря временно приема на заявленията за издаване на 48-страничните паспорти, които имат 10-годишен срок
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От 27 август МВР спря временно приема на заявленията за издаване на 48-страничните паспорти, които имат 10-годишен срок
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