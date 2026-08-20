Общество

ОДБХ-Пазарджик установи над 2 тона храни без документи за произход на нерегламентиран пазар в района на Юндола

Спрямо търговците са предприети действия за съставяне на актове за административни нарушения

ОДБХ-Пазарджик установи над 2 тона храни без документи за произход на нерегламентиран пазар в района на Юндола
20 авг 26 | 14:32
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Григор Атанасов

Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Пазарджик установи над 2 тона храни без документи за произход при проверка на нерегламентиран пазар в района на Юндола, община Велинград. Инспекцията е извършена съвместно със служители на МВР и Националната агенция за приходите (НАП). При нея е установено предлагане на храни от животински и неживотински произход на сергии и щандове, които не са регистрирани съгласно изискванията на Закона за храните.

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Продуктите са били без необходимото етикетиране и информация за произход, както и без документи, удостоверяващи тяхната проследимост. Констатирано е и неправилно съхранение на част от храните, включително излагането им на пряка слънчева светлина. Храните са насочени за унищожаване по установения ред.

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Спрямо търговците са предприети действия за съставяне на актове за административни нарушения.

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Агенцията продължава контрола за недопускане на търговия с храни от нерегистрирани обекти и при условия, които не гарантират безопасността им.

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Автор Григор Атанасов

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