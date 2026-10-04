Кораб призрак в морето ни вдигна военните. Какво се случва?

Кораб призрак без нито един човек на борда, улучен от руснаците в Украйна, вдигна накрак военните ни. Военнослужещи от Военновъздушните и Военноморските сили проведоха успешна съвместна операция по разузнаване и локализиране на неуправляем, дрейфуващ плавателен съд в акваторията на Черно море.

Мисията е изпълнена от екипажи на ВВС с два хеликоптера „Кугър“ и специалисти от ВМС. Те са открили моторния товарен кораб „EMIL“ в позиция на 40 морски мили източно от нос Шабла.

Плавателният съд е без управление и е напуснат от своя екипаж след удар от дрон в района на град Одеса, довел до сериозен пожар и пълна повреда на техническите системи. До момента корабът се е намирал в изключителната икономическа зона на Румъния, но под въздействието на морските течения се движи на юг към изключителната икономическа зона на Република България, съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Българските Военноморски сили вече са излъчили официално известие до мореплавателите за навигационната опасност от неконтролируемия кораб в района. Компетентните държавни институции продължават непрекъснатото наблюдение на плавателния съд и остават в пълна готовност за реакция при промяна на ситуацията.