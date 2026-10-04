Гергана Стоянова: Едни деца в русенско училище покориха сърцето ми (СНИМКИ)

Любимата българска театрална и филмова актриса Гергана Стоянова посети Русе, за да се срещне с ученици в рамките на своя авторски семинар „Аз уча, вярвам, мога, знам“. Събитието се реализира по инициатива на директора на Основно училище „Отец Паисий“ Биляна Алексиева и събра в две групи възпитаници от трети до седми клас.

Предизвикателството на възрастта

Актрисата, която провежда формата в дунавския град за трети път, сподели силни впечатления от работата си с подрастващите. Тя обърна специално внимание на огромната разлика във възприятията на децата от началния и прогимназиалния етап, отбелязвайки, че шестокласниците и седмокласниците са най-трудната публика.

„Там вече всяка дума минава през подозрение, всяка теза подлежи на обжалване, а авторитетът не върви в комплект с възрастта. Трябва да си го заслужиш“, коментира Гергана Стоянова, описвайки динамиката по време на двучасовите дискусии с децата.

Възхищение към учителите

Срещата в русенското училище е провокирала у актрисата дълбоко уважение към преподавателската професия. Тя изрази адмирации към търпението и здравите нерви на учителите, както и към тяхното специфично умение да подкрепят децата, без да ги ограничават.

„Няма да забравя сърдечните усмивки на учителите в „Отец Паисий“ и неистовата енергия, с която бяха наситени разговорите ни“, допълни Стоянова, признавайки, че русенските ученици са успели да покорят сърцето ѝ.

Предстоящ юбилей

Визитата на Гергана Стоянова съвпада с навечерието на значим празник за учебното заведение. На 21 ноември Основно училище „Отец Паисий“ ще отбележи своята 160-годишнина. То е първото основно училище в града, създадено през 1866–1867 година. Сградата му е със статут на паметник на културата, а в прилежащата градинка се намира първият изграден в България паметник на Паисий Хилендарски.