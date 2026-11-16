Дряново крие съкровищата на Колю Фичето! Възрожденски къщи и храмове пазят историята

Дряново е от онези български градчета, които могат да изненадат дори хората, преминавали през тях десетки пъти. Често засенчен от популярните забележителности в района – Дряновския манастир и пещерата „Бачо Киро“, градът пази впечатляващо възрожденско наследство, което заслужава специално внимание. Тук историята оживява сред старинни къщи, каменни храмове и архитектурни шедьоври, свързани с името на един от най-големите български строители – майстор Колю Фичето.

Една от най-добрите отправни точки за опознаването на града е старинната махала Гилей. Там, около уютен площад, се намира Музеят на Колю Фичето, а пред него е издигнат паметник на прочутия майстор, роден в Дряново през 1800 г.

Още на входа посетителите са посрещнати от неговите думи: „Стройте за векове, не само за пари, но и за слава и чест на майстора“. В музейната експозиция са представени снимки и макети на негови сгради, църкви и мостове, както и инструменти, с които е работил. Сред най-любопитните експонати е единствената известна негова снимка, направена по време на погребението му – свидетелство за скромността на човека, оставил толкова ярка следа в българската архитектура.

Макар през 1830 г. Колю Фичето да напуска родния си град и да се установява със семейството си във Велико Търново, делото му остава тясно свързано с Дряново и региона. Сред най-забележителните му творения в града са църквата „Свети Никола“, Икономовата къща и каменният мост над река Дряновска.

Старинни къщи пазят духа на Възраждането

Непосредствено срещу музея се намират две красиви възрожденски сгради – Лафчиевата и Перевата къща. Построени са около 1840 г. от майстор Кольо Гайдаржията и впечатляват с характерните си изцяло дървени фасади.

В Лафчиевата къща днес е подредена богата етнографска експозиция, която разкрива бита и традициите на местното население. Особено любопитен е дряновският сокай – традиционна украса за глава на омъжените жени, чийто произход се свързва със средновековната болярска епоха. Според проучванията този накит се е носил в региона до края на XIX век.

Посетителите могат да видят и образци на градското дамско облекло от епохата, включително елегантни обувки с токчета. Те напомнят, че заможните български семейства са следели европейските модни тенденции и са се снабдявали с облекла от Западна Европа.

Къщата крие и друга изненада – богата колекция от минерали. В нея са представени 100 основни вида минерали с техните кристализации, 270 образеца от около 80 находища и 20 държави, като най-много са българските.

Храмове с впечатляваща архитектура и дърворезба

Сред най-ценните възрожденски забележителности на Дряново е църквата „Света Троица“, построена между 1845 и 1847 г. на мястото на по-стар храм. Тя е най-старата от трите запазени до днес църкви в града и впечатлява със своята каменна архитектура и тежкия покрив от каменни плочи.

Вътрешността ѝ привлича погледа с изящна дърворезба по тавана на трите кораба. Централно място заема мотивът „Слънце“, дело на Иван Денев Митев – същия майстор, създал прочутата дърворезба в Даскаловата къща в Трявна. Особено ценен е и иконостасът с четири реда икони, датирани от 1849 г. и дело на известния български иконописец Йонко поп Витанов.

В двора на храма се намира и Килийното училище, създадено през първата половина на XIX век. Днес в малката сграда е възстановена класна стая, която пресъздава учебната среда от времето на Възраждането.

Друга архитектурна перла е църквата „Свети Никола“, построена през 1851 г. от самия Колю Фичето. Тя се смята за един от най-значимите му ранни самостоятелни градежи. Масивната каменна сграда впечатлява с декоративната си колонада, изящните арки и вградената камбанария – новаторско за времето си архитектурно решение.

Вътрешността също заслужава внимание. Богатият иконостас, двуетажната емпория с красиви извивки и стенописната украса превръщат храма в истински архитектурен шедьовър. Три от иконите в иконостаса са дело на Станислав Доспевски, един от най-изтъкнатите художници на Българското възраждане. През 1971 г. църквата е обявена за паметник на културата с национално значение.

Икономовата къща – още един шедьовър на Колю Фичето

Недалеч от църквата „Свети Никола“, в близост до часовниковата кула, се намира Икономовата къща. Построена е през 1859 г. за семейството на свещеника Васил Икономов и е сред малкото напълно запазени къщи, дело на Колю Фичето.

На пръв поглед сградата изглежда сравнително обикновена, но задната ѝ фасада разкрива истинското майсторство на строителя – с изящни извивки, орнаменти и характерни архитектурни детайли.

Днес на втория етаж се помещава експозицията „Възрожденско църковно изкуство“. Тя представя над 130 ценни експоната – икони, дърворезби, домашни иконостаси и стенописни фрагменти от Дряновския край, спасени от стари храмове или дарени на музея.

Особено ценна е колекцията от реставрирани стенописи от църквата „Свети Йоан Предтеча“ в село Каломен, намиращо се на девет километра от Дряново. Поради лошото състояние на храма стенописите са свалени и пренесени през 1987 г., а впоследствие са реставрирани и съхранени. Днес посетителите могат да ги разгледат в подземието на Икономовата къща.

Каменният мост издържал артилерията на генерал Гурко

Разходката из възрожденско Дряново продължава по Старата улица – пешеходна зона с павирани настилки и стари къщи, която отвежда към река Дряновска. Там се намира още едно знаково творение на Колю Фичето – каменният мост, построен през 1861 г.

Той има особено място сред произведенията на майстора, тъй като е единственият негов мост, запазен в автентичния си вид до днес. През 1877 г. съоръжението преминава и своеобразен тест за здравина – по него преминава руската артилерия на генерал Йосиф Гурко по време на Освободителната война, без мостът да пострада.

В непосредствена близост се намира и Духовниковата чешма, изградена през 1869 г. по идея на Матей Преображенски – Миткалото, близък съратник на Васил Левски. Историята ѝ е свързана с местен жител, който решил да я построи в памет на починалия си син, като използвал средствата, заделени за неговото образование.

Още забележителности в центъра

Освен възрожденските къщи и храмове, Дряново предлага и други интересни места за посещение. До Икономовата къща се издига часовниковата кула, построена през 1778 г. В близост е разположена и релефна карта на България на открито, изработена през 1962 г. по идея на учителката по география Донка Тихова.

Сред любопитните спирки са още сградата на старото читалище, днес използвана за киносалон, и монументът „Майка България“, издигнат през 1946 г. в памет на дряновците, загинали за свободата на страната.

Дряново се намира на около 20 километра североизточно от Габрово и е достъпно както с автомобил, така и с обществен транспорт. Градът предлага възможности за настаняване в хотели и къщи за гости.

Макар много туристи да посещават района заради Дряновския манастир и пещерата „Бачо Киро“, самият град заслужава поне още два-три часа за разходка. Те са достатъчни, за да се открият част от най-красивите следи на Българското възраждане и да се проследи делото на Колю Фичето. Дряново е малък град с голямо историческо богатство, което си струва да бъде опознато.