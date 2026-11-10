Чудесата на България

Чашата на великаните крие тайните на Средна гора. В нея влиза човек

Огромен каменен съд, издялан от гранит, стои скрит сред горите край село Розовец

Чашата на великаните крие тайните на Средна гора. В нея влиза човек
10 ное 26 | 7:41
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Мира Иванова

Огромен каменен съд, издялан от гранит, стои скрит сред горите край село Розовец. Братя Шкорпил го описват още през XIX век, но и днес никой не може да каже със сигурност кой го е създал и за какво е служил. Наричат го Кутела, Чашата на великаните и дори Чашата на боговете. А легендите около него са почти толкова необикновени, колкото самият каменен паметник.

В сърцето на Сърнена Средна гора, далеч от шумните туристически маршрути и познатите исторически забележителности, се крие едно от най-необикновените каменни чудеса на България. Прилича на огромна чаша, издялана от ръката на великан. Висока е колкото човешки бой, има оформени дръжки от двете страни, а вътрешността ѝ е толкова просторна, че в нея може да влезе възрастен човек.

Това е Кутела край пловдивското село Розовец – загадъчен мегалит, за който се знае твърде малко, но около който през годините се натрупват десетки предположения, легенди и мистични истории.

Някои го смятат за древен тракийски култов съд, други виждат в него средновековен купел за кръщение. Има дори хипотеза, че е създаден от раса на великани, населявали Земята преди човека. Истината обаче продължава да се крие сред каменните склонове на планината.

чашата на великаните

Чудото на Сърнена Средна гора

Кутела се намира в землището на село Розовец, община Брезово, област Пловдив. Разположен е на около километър и половина от селото, в района между върховете Русарето и Голяма Шипковица, по пътя към връх Братан – най-високия връх в Сърнена Средна гора.

До него се стига по горски и черни пътища, а последният участък изисква внимателно ориентиране. Мястото е обгърнато от гора, далеч от населени места и от обичайния туристически поток. Тази самота допринася за особеното усещане, което създава каменният съд.

Самият Кутел е изработен от масивен гранитен къс. Височината му е около метър и половина, дълбочината - приблизително 1,10 метра, а стените са дебели около 40 сантиметра. Вътрешността му е оформена като пресечен конус, като дъното е с диаметър около 50 сантиметра.

От двете страни са оформени своеобразни дръжки, които придават на камъка вид на огромна чаша. Именно необичайната му форма и размери раждат името „Чашата на великаните“.

Но още по-интересно е, че това не е единственият подобен каменен съд в района. На около 30 метра от него са открити останки от втори, почти разрушен мегалит. Наличието на две подобни съоръжения на толкова малко разстояние подсказва, че мястото може да е имало специално значение за хората, които са го обитавали в древността.

Братя Шкорпил разкриват тайната още през 1898 година

Историята на Кутела влиза в научния свят благодарение на братята Херман и Карел Шкорпил – двама от основоположниците на българската археология.

В края на XIX век те изследват района край Розовец и попадат на необичайния каменен паметник. Първата научна публикация за него е включена в труда им „Могили“, издаден през 1898 година.

Когато двамата изследователи посещават мястото, каменният съд вече е бил счупен на отделни части. Въпреки това необичайната му форма и внушителните размери привличат вниманието им. Шкорпил го определят като един от интересните жертвени камъни по българските земи.

Така Кутела получава своето място в ранните археологически описания на България, но загадката за неговото предназначение остава неразрешена.

През юли 1966 година каменните отломки са съединени и съдът е възстановен в сегашния си вид. За това свидетелства надписът върху самия обект. В различни по-късни публикации се среща и датировката от 70-те години, но посочената върху паметника година е 1966-а.

Според описанията Кутела някога е имал и своеобразен капак – голям каменен диск, наподобяващ воденичен камък. За съжаление той е бил отнесен и използван за настилка в частен двор. Така една от важните части на загадъчния паметник е изгубена.

Тракийски жертвеник или място за древни ритуали?

Една от най-разпространените хипотези свързва Кутела с тракийската епоха.

Сърнена Средна гора е район с богато историческо наследство. По нейните склонове са открити скални образувания, мегалитни съоръжения, древни светилища и следи от човешка дейност, които тепърва привличат вниманието на изследователите.

Според някои учени Кутела може да е бил използван за култови обреди. Предполага се, че в него са поставяни вино или други дарове, предназначени за божествата, почитани от древните обитатели на планината. Не е изключена и употребата му при ритуали, свързани с жертвоприношения.

Тракологът проф. Валерия Фол е убедена в тракийски произход на паметника. Фолклористът проф. Анчо Калоянов развива хипотеза за използването на съоръжението при шамански ритуали.

Кръщавали ли са християни в Чашата на великаните?

Друга версия отнася създаването на Кутела към Средновековието. Според нея каменният съд е служил за купел – специален съд, използван при тайнството Кръщение.

Тази хипотеза се свързва и с наличието на останки от средновековен манастир „Свети Никола“ в района под връх Голяма Шипковица.

Предполага се, че каменната чаша може да е била използвана за кръщаване на християни или за други религиозни ритуали. Но и тази теория среща въпроси. Защо толкова масивно съоръжение е изработено и поставено сред гората, далеч от голямо населено място? Какъв е бил начинът му на употреба? И защо формата му е толкова различна от познатите църковни купели?

Легендата за расата на великаните

Най-фантастичната история около Кутела е свързана с древна раса на гиганти, които според една от популярните хипотези са обитавали Земята преди съвременния човек.

В тази версия се появява руски учен, който допуска съществуването на същества с ръст от три до четири метра. Според разказа именно те са създали огромния каменен съд, който трудно може да бъде обяснен с обичайните представи за човешките възможности в древността.

Каменната чаша, която носи здраве и пречистване

През последните години около Кутела се появява и нов пласт от местни вярвания. Сред посетителите се разпространява представата, че влизането в каменния съд или сядането в него носи здраве, пречистване и положителна енергия.

За едни това е просто любопитен туристически ритуал, за други – начин да се докоснат до древната сила на мястото.

Планината, която крие още много тайни

Кутела не е самотно чудо сред горите на Сърнена Средна гора. Районът около Розовец постепенно се разкрива като територия с изключително богатство от мегалитни и скални обекти.

Сред тях са „Правите камъни“, „Слънчевата врата“, скалният феномен „Кораба“ и други загадъчни структури. Част от тях са свързвани с древни култови практики, а други все още очакват задълбочено проучване.

В близост до Розовец има и изключително интересни археологически находки от края на XIX век. В района са открити тракийски златни венци, златен династически пръстен и сребърен ритон със златни инкрустации. Тези съкровища показват, че планината е била част от важен културен свят, чиито следи все още не са напълно разкрити.

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Автор Мира Иванова

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