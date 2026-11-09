Изненадваща рокада в новите на бТВ. Голямо име става водеща

Изненадваща рокада в новините на бТВ. Едно от най-утвърдените и разпознаваеми лица на частната телевизия - авторът и продуцент Кристина Газиева, влиза в екипа от водещи на информационните емисии. Тя ще представя сутрешните и обедните новини заедно с Алекс Донев. Полина Мечкуева, която досега бе по това време в ефир, ще отсъства поради щастлив личен повод.

Кристина Газиева има над десет години професионален опит в телевизионната журналистика. Основните теми, по които работи, са здравеопазване, образование, социалната политика и истории с висока обществена значимост.

През годините придобива богат репортерски опит в екипите на bTV Новините и "Тази сутрин“. През 2020 г. става автор на поредицата "Спасените“ в предаването "120 минути“, която само за един телевизионен сезон се превръща в една от най-отличаваните рубрики в ефира със седем журналистически отличия.

В началото на 2023 г. Кристина Газиева става автор и водещ на "Тази събота“, а от 2024 г. е продуцент и автор на репортажи и интервюта в "120 минути“, както и на съдържание за специални телевизионни студиа на bTV.

Позната като изключителен разказвач на истории, които докосват, вдъхновяват и насочват погледа към добрите примери в обществото, Кристина Газиева е автор на десетки документални филми от поредицата "bTV Репортерите“. Нейните репортажи и проекти не само създават силна емоция, но и поставят значими обществени теми в центъра на обществения разговор.

За работата си е отличена с редица професионални награди, сред които "Даниела Сеизова - В името на живота“, отличия на сдружение "ХепАктив“, наградите "Агент на промяната“ и "Светлана Плашокова“, както и отличията "Посланик на доброто“ на Държавната агенция за закрила на детето и "Спасител на детството“ на Националната асоциация за приемна грижа.

Кристина Газиева е възпитаник на Езиковата гимназия в Благоевград.

Завършила е журналистика в Университета "Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен и магистратура по "Журналистика, продуцентство и финанси“ във Висшето училище по застраховане и финанси. Специализирала е журналистика в Лайпциг и Берлин.