Изненадваща рокада в бТВ. Светослав Иванов изчезна

Зрителите на bTV бяха изненадани в неделния следобед, когато в началото на „120 минути“ вместо титулярния водещ Светослав Иванов в студиото се появи Жени Марчева. Тя обяви, че „по изключение“ днес ще води предаването, но не посочи причината за отсъствието му. Липсата на информация породи въпроси сред аудиторията, тъй като Иванов е сред най-постоянните лица в ефира и отсъствията му са редки.

Неочаквано заместване и пълно мълчание от телевизията

Нито bTV, нито екипът на „120 минути“ са публикували официално съобщение за отсъствието на журналиста. Иванов не е споменал нищо и в анонса за предаването, което прави ситуацията необичайна. Обикновено при планирани отсъствия телевизията информира предварително, а водещият сам съобщава причината в социалните си профили.

Днешният случай е различен: заместването е внезапно, а причината остава неизвестна.