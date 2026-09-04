Цветанка Ризова изчезна. Изненадваща рокада в бТВ

Извънредна рокада в предаването „Лице в лице“ по bTV. Титулярната водеща Цветанка Ризова не се появи в ефир.

На нейно място водеща беше Жени Марчева, която иначе води предаването „Защо“.

От началото на тази седмица Ризова се появяваше в студиото всеки ден и интервюираше своите гости.

В четвъртък вечерта тя завърши предаването с думите: „От мен спокойна вечер и до утре“. Така тя с нищо не намекна, че ще отсъства.

В петък, обаче, зрителите останаха изненадани от появата на другото познато лице.

„Днес по изключение с мен, Жени Марчева“, обяви заместващата водеща, без да даде повече подробности за причините за отъствието на Ризова.