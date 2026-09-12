Цветанка Ризова изчезна. Изненадваща рокада в бТВ
Нова дама седна в стола й
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Нова дама седна в стола й
Явор Гечев посочи, че целта на формацията е да се защитава националния интерес
Соломон Паси се извини след бурната реакция в „Лице в лице“
Ще излиза по два пъти на екран в делничните дни
Какво става с "Лице в лице" през лятото?
Предаването й „Лице в лице” излезе в отпуск преди десетина дни
Според нея целта е психологически натиск
Ризова е отворила нова страница в живота си и по всичко личи, че е щастлива
София. Предаването „Лице в лице" с водещ Цветанка Ризова се връща в обичайния час на излъчване. Това съобщава телевизията и уточнява, че зрителите ще...
Програмни съображения режат предаването от БТВ
София. Водещият на "Лице в лице" Димитър Цонев напуска бТВ, потвърдиха за Стандарт Нюз източници от телевизията. Цонев си тръгва заедно с продуцента н...