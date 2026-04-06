Човек на Радев разкри задача №1

Представителят на „Прогресивна България“ Явор Гечев участва в предаването "Лице в лице".

За избора да се присъедини към „Прогресивна България“ Гечев, който има дългогодишна политическа кариера и е бил част от БСП, обясни с доверие към президента Румен Радев: „Сериозността на президента Радев. Аз съм с президента Радев, когато той беше кандидат на БСП. Изключително много вярвам не просто на неговата харизма, а на неговия усет по отношение на правенето на политика.“

Той подчерта, че БСП е преминала през редица кризи, но пожела успех на новото ѝ ръководство. „Новият лидер го познавам – изключително добър човек е. Добър политик. Пожелавам успехи на него и на БСП да намери собствения си път", заяви Гечев.

На въпрос каква е същността на формацията, Гечев отговори кратко: „Българска.“ И допълни, че целта е да се защитава националния интерес и да се промени моделът на управление: „Ние ще изчерпим понятието „български“ по друг начин – като наистина пазим националните интереси, такива каквито са, и разградим сегашния олигархичен модел.“

Според Гечев основният проблем пред страната е именно този модел: „Първата задача е да демонтираме сегашния модел. Без това икономиката няма как да тръгне.“ Той го описва така: „Олигархичен. Насрастване на определени формации с благините на държавата, разпределение на национални ресурси и обществени поръчки.“ И подчерта, че усещането на обществото за несправедливост е реално: „Щом хората имат такова усещане, то е вярно.“

Гечев категорично отхвърли обвиненията, че формацията е финансирана от външни източници или свързана с определени интереси: Той добави: „Ние сме алтернатива. И тази алтернатива започна да ги притеснява.“ И определи като „лъжи“ твърденията за външно влияние: „Включително в момента се опитва да се прокара тезата, че сме тотално проруска партия… Това не отива на хора, които са управлявали държавата.“

По темата за войната в Украйна Гечев защити позицията на президента Радев: „Тази война не може да бъде спечелена с военни средства. Трябва да се седне на масата и да се преговаря.“ Според него Европа е закъсняла с този подход: „Европа разбра това послание година и половина по-късно.“

Гечев заяви, че формацията се стреми към силна парламентарна подкрепа: „Ние все още се борим за 120 депутата.“ И подчерта, че не се водят предварителни коалиционни разговори: „Никой с никой не се договаря, докато не излязат резултатите от изборите.“ Според него доверието трябва да дойде директно от гражданите: „Ние искаме доверието пряко от гражданите.“

Гечев изтъкна, че кампанията на партията е прозрачна: „Нашата кампания е изключително прозрачна като финансиране.“ И предупреди за проблема с купуването на гласове: „За всеки 50 или 100 евро на глас стоят кражби от самото общество.“ Той призова гражданите да не се поддават: „Това нещо трябва да се изкорени категорично.“

Като бивш министър на земеделието, Гечев коментира и темата за контрола върху храните: „Всичко, което е извън закона, трябва да изчезне.“ Той настоя за изграждане на цялостна система за контрол: „Искаме да изградим система за мониторинг на цялата верига – производство и внос на храни.“ И призна за свой пропуск: „Едно от нещата, за които съжалявам, е че всеки път, когато започнем такава система, тя изчезва и трябва да я започваме отначало.“

Според Явор Гечев промяната зависи от активността на гражданите и разрушаването на настоящия модел на управление: „Обществото не може да бъде лъгано. То вече е бясно. Бунтът е тих, но ефективен.“

