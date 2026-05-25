Знакова среща! Радев разговаря с високопоставен служител от САЩ

Премиерът Румен Радев проведе днес среща в сградата на Министерския съвет с Артър Милик - изпълняващ длъжността помощник държавен секретар по европейските и евразийски въпроси в Държавния департамент на САЩ, който е на посещение в България.

По време на срещата бяха обсъдени теми от стратегическото партньорство между България и САЩ, както и предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, произтичащи от военните действия в Украйна и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях.

Миналата седмица Румен Радев съобщи, че е разговарял на 19 май с американския президент Доналд Тръмп и военния министър Пийт Хегсет за визите и самолетите. Тогава премиерът заяви, че очаква въпросът с визите да "бъде решен в спешен порядък". Очаква се и американско искане за удължаване на престоя на самолетите у нас.

Вицепремиерът Иво Христов коментира тогава пред БНТ, че разговорът между министър-председателя Румен Радев и президента на САЩ Доналд Тръмп е "нов тип взаимоотношения", в които "президент с президент говори".

По думите му: "Това, че президентът Тръмп разговаря по телефона с президента Радев е признание за институционални диалози и за възможността да се поставят въпроси на най-високо ниво."

"Това, че президентът Радев е поставил един дългогодишен, десетилетен проблем с визите, според мен, е важен момент и нещо, което всички българи очакват.", каза още Христов.

Той направи и критичен коментар за предишните отношения между София и Вашингтон: "Не ние сме канили самолетите на летище София. А вероятно чухте Марко Рубио преди дни, който каза, че българската власт е била чудесна и е казала "да", без дори да попита за какво я молят. Това са тип взаимоотношения, които ние наследихме." Според Христов сега "диалогът тече между президенти", а не чрез посредници.

